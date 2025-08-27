RTVE auditará los contenidos de sus principales informativos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

RTVE ha anunciado una licitación de contenidos de sus programas informativos y de actualidad, con el objetivo de optimizarlos para la próxima temporada. La corporación pública analizará de forma comparativa sus marcas diarias emitidas en las dos principales cadenas de TVE, La 1 y La 2. En concreto serán los telediarios, Mañaneros 360, Malas lenguas y Aquí la Tierra, de esta forma, no se incluye La hora de La 1.

La auditoría presenta cuatro objetivos clave: la contextualización y evolución sintética de los informativos y magacines de actualidad y su presencia en las parrillas; un análisis de los contenidos y la estructura de los programas, junto con la identificación de sus elementos diferenciales y, por último, una comparación cruzada entre las propuestas de ambos estilos. El estudio se basa en la segunda quincena del mes de julio.