Lleida TV emite hoy ‘l’encesa’ de la Universitat del Aquelarre

Lleida Televisió ofrece hoy en directo, a partir de las 22.55, l’encesa de la Universitat de Cervera y el recorrido del pasacalles del Aquelarre hasta Cal Racó. Los personajes de La flauta màgica son los invitados de este año, en una representación de la lucha de valores entre la reina de la noche y Sarastro. El reino emprenderá un viaje para rescatar a Pamina, hija de la primera, y reivindicar el poder del placer y las bajas pasiones. Alea Teatre ha mantenido el formato de tres actos: la llegada del pasacalle y el ball de la polla, la invocación del mascle cabró y la gran escorreguda. La música correrá a cargo del grupo de versiones The Aguateques. Òscar Fernández dirigirá la retransmisión del pasacalles y contará con invitados como Anna Llort, directora del Aquelarret; Òscar Celeiro, director de la Fira del Gran Boc; y David Mora, voluntario de la fiesta.