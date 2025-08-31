La ‘batalla’ de catedrales entre la Seu Vella y Girona vuelve al Canal 33

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Canal 33 repone hoy, a las 9.35, el programa de Batalla monumental de 2021 en el que compitieron la Seu Vella y la catedral de Girona por un puesto en la final. Candela Figueras viajó hasta Lleida y contó con el diseñador Custo Dalmau como apoyo en la defensa del monumento. La Seu Vella se proclamó en febrero de 2021, con el 64% de los votos, el monumento ganador de la primera edición del programa de TV3, imponiéndose al recinto modernista de Sant Pau de Barcelona, que sumó un 36%. A la final también llegaron Sant Pere de Rodes, Tarraco, Poblet y Cardona. Maria Pau Huguet fue la encargada de hacer la defensa en el último programa. La audiencia de la segunda edición del programa decidió que el Poble Vell de Corbera d’Ebre fuera el nuevo monumento favorito de Catalunya en la final de 2022, que se emitió desde la Seu Vella.