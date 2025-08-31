Lleida Televisió pasa el relevo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dicen que el cambio no solo es necesario, sino una oportunidad. La nueva etapa de Lleida Televisió marca el inicio de una televisión que se renueva para conectar mejor con su audiencia, adaptándose a los nuevos formatos de consumo y apostando por la calidad y la proximidad. Por este motivo, la parrilla presenta cambios respecto al curso pasado. Moisès Camuñas se incorpora a Lleida Televisió para presentar el programa de la noche, que se dirá +Lleida. Será un programa en directo, que contará con una entrevista a un invitado diferente cada día, una mesa de debate que tratará los temas más relevantes de la actualidad leridana, conexiones en directo y otras colaboraciones. Se emitirá todas las noches a partir de las 21.30.

Por otra parte, el Notícies Lleida también cambia de presentadores conservando las franjas horarias del mediodía (14.00) y la noche (20.30). Santi Roig en el mediodía y Judit Montoy por la noche seran los presentadores, mientras que Eva Cortijo será la copresentadora de deportes en ambas franjas. Lleida Televisió ha renovado la imagen de estos programas ampliando el plató, que permitirá más dinamismo a los presentadores, y con un nuevo grafismo. Cactus Soup ha sido la encargada de diseñar la imagen gráfica del +Lleida con una nueva mesa para las tertulias, fabricada por la empresa leridana Ebanista y la colaboración de Instantropia. El compositor David Pradas se ha encargado de la sintonía del programa. El Notícies también contará con una mesa más grande fabricada en el taller de Visual Difusió. Siguiendo con los cambios en la programación, Aidé Robles pasará a presentar el Connecta Lleida Pirineus.

Mariví Chacón continuará al frente del Cafeïna con un nuevo formato semanal de una hora. Chacón no perderá presencia diaria ya que presentará cada mediodía el DiS con protagonistas de la cultura de Lleida. Coge el relevo de Glòria Farré, subdirectora de SEGRE, que pasará a presentar Entre tu i jo. El Lleida Activa continúa con Santi Roig y Noèlia Burgos como tándem. Por último, se incorpora a la parrilla un programa musical, liderado por Manel López, que explicará las nuevas tendencias de la música en todos los ámbitos.

Los contenidos de Lleida Televisió refuerzan su difusión a todo el país a través de la plataforma La Xarxa +. El reto para esta nueva temporada será potenciar los contenidos y la presencia leridanas para ampliar el número de usuarios en el territorio.

Equipo polivalente para liderar el cambio

Lleida TV no solo renueva la parrilla, sino también su organización para ser más eficiente, responder a las exigencias de la audiencia y afrontar los retos de futuro de los medios, garantizando la pluralidad y trabajando para evitar las fake news, con un contenido de calidad y riguroso. Para ello, se ha configurado un equipo de gestión polivalente que mezcla experiencia y juventud. Òscar Fernández seguirá como director de la cadena y se estrena como jefe de producción y contenidos. Ricard Gómez coordinará todos los departamentos, con Moisès Camuñas al frente de informativos, Judit Montoy en programas y Eva Cortijo en deportes. El organigrama se completa con Santi Roig como subdirector, Carles Giménez al frente del departamento comercial, y todo el equipo técnico y de redacción profesionales y comprometidos con el territorio.