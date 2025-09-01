Septiembre llega con una nueva temporada en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió abre hoy, con la llegada de septiembre, una nueva temporada con novedades. Santi Roig será el presentador del informativo del mediodía y Judit Montoy, de la edición de la tarde, con Eva Cortijo en ambas secciones de deportes. Moisès Camuñas se incorpora para presentar el programa +Lleida, mientras que Aidé Robles pasará a presentar Connecta Lleida Pirineus. Mariví Chacón sigue en Cafeïna y sustituye en DiS a Glòria Farré, que presentará Entre tu i jo los sábados. Hoy también arranca la temporada en La 1, con una entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en Telediario, mientras que se estrena una nueva temporada de MasterChef Celibrity. El President Salvador Illa protagonizará una entrevista en TV3 y Susanna Griso vuelve en Antena 3 a Espejo público con novedades, y Sonsoles Ónega ficha a Begoña Villacís.