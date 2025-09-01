NOVEDADES
Septiembre llega con una nueva temporada en Lleida Televisió
Lleida Televisió abre hoy, con la llegada de septiembre, una nueva temporada con novedades. Santi Roig será el presentador del informativo del mediodía y Judit Montoy, de la edición de la tarde, con Eva Cortijo en ambas secciones de deportes. Moisès Camuñas se incorpora para presentar el programa +Lleida, mientras que Aidé Robles pasará a presentar Connecta Lleida Pirineus. Mariví Chacón sigue en Cafeïna y sustituye en DiS a Glòria Farré, que presentará Entre tu i jo los sábados. Hoy también arranca la temporada en La 1, con una entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en Telediario, mientras que se estrena una nueva temporada de MasterChef Celibrity. El President Salvador Illa protagonizará una entrevista en TV3 y Susanna Griso vuelve en Antena 3 a Espejo público con novedades, y Sonsoles Ónega ficha a Begoña Villacís.