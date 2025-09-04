El primer amistoso de pretemporada del Hiopos Lleida, en 3CAT y Esport3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida disputa hoy, a partir de las 20.30, su primer amistoso de preparación frente al Joventut en la localidad de Sant Julià de Vilatorta, encuentro que podrá seguirse de forma íntegra a través de la plataforma 3CAT. Mientras, Esport3 ofrece la segunda mitad del duelo, una vez termine el partido de fútbol entre los juveniles de Barça y River Plate en Córdoba. Además de ver en acción a los nuevos jugadores del Hiopos, los aficionados también podrán disfrutar de Ricky Rubio con la camiseta verdinegra de la Penya. 3CAT confirmó ayer que ofrecerá la Lliga Catalana ACB a través de Esport3 y su plataforma. El equipo de Gerard Encuentra se mide el miércoles 17 al Manresa y el jueves 18 al Girona, ambos a las 18.30. Esport3 también tiene previsto emitir la Lliga Catalana Femenina, en la que el Cadí se mide al Joventut el sábado 20.