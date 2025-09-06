La vivienda, protagonista en ‘Lleida activa’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Lleida activa regresa hoy a Lleida Televisió, a las 21.00, centrando el debate en la problemática de la vivienda. Noèlia Burgos y Santi Roig conversarán con Josep M. Esteve, presidente del colegio de APIS de Lleida; Montse Pujol, presidenta de la Associació de Promotors i Constructors; Xavi Prats, de Finques Prats; y Jordi Piqué, director general de Finques Farré. El canal de Grup SEGRE ofrecerá, a las 11.55, el amistoso de baloncesto entre FC Barcelona y París en Encamp (Andorra).