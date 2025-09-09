Lleida TV levanta el telón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Llotja de Lleida se vistió anoche de gala para la inauguración de la nueva temporada de Lleida TV, que incluye cambios en su programación, en una fiesta que fue retransmitida en directo. El evento reunió a represenantes de instituciones, empresas, partidos y sociedad civil. Entre ellos figuraron el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación, Joan Talarn; la delegada de la Generalitat, Núria Gil; y el subdelegado del Gobierno, José Crespín. El director de Lleida TV, Òscar Fernández, subrayó el papel fundamental que este canal ha tenido como referente informativo en el territorio y recordó que el próximo 10 de mayo cumplirá 25 años en antena. “En todo este tiempo hemos evolucionado al ritmo que nos marca la sociedad, la economía y los cambios tecnológicos, pero siempre manteniendo el espíritu y la esencia del grupo SEGRE, que ha sido el impulsor y quien ha sostenido Lleida TV en los momentos más difíciles”, destacó.

Asimismo, puso en valor la singularidad del proyecto televisivo: “De las 16 televisiones que se proyectaron en la provincia, solo quedan dos: Lleida TV y Pirineus TV”, dijo. Destacó la “perseverancia” del grupo SEGRE y agradeció el apoyo de la Paeria y la Diputación y de todos los patrocinadores. “Queremos ser la voz de la gente, explicar sus historias con rigor y profesionalidad. Más territorio, más directo, más retransmisiones de lo que hacemos en casa”, añadió Fernández. Con esta inauguración por todo lo alto, Lleida TV abre una temporada en la que promete reforzar su conexión con la audiencia y seguir siendo el altavoz de la vida social, cultural y deportiva de la demarcación.