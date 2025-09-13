El desperdicio alimentario, protagonista en ‘Lleida activa’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las nuevas normativas de ámbito europeo, estatal y catalán obligan a las empresas a implementar protocolos y dinámicas en la lucha contra el desperdicio alimentario. Desde la ética empresarial, las organizaciones afrontan cada día una realidad compleja respecto al aprovechamiento de los alimentos. En Catalunya, el departamento de Agricultura trabaja en la elaboración del plan estratégico de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, la hoja de ruta que deberá seguir para prevenirlo en los próximos cinco años. Hoy en Lleida activa (21.00), Santi Roig entrevista a Rafael Oncins, RSE de Plusfresc, y el debate contará con representantes de Talkual, El Celler del Roser y la Fundació Jericó para tratar temas relacionados con la legislación sobre el desperdicio alimentario, las buenas prácticas, la ética empresarial y la sostenibilidad.