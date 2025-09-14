Gonzo entrevista hoy en ‘Salvados’ al maquinista del Alvia de Angrois

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia lleno de pasajeros descarriló en la curva de Angrois, a 4 kilómetros de Santiago de Compostela, con unas consecuencias terribles: 80 muertos y 145 heridos. Las autoridades señalaron a un responsable: el maquinista. El programa Salvados de La Sexta reconstruye esta noche, a partir de las 21.30, aquel terrible accidente hablando con algunas de las víctimas. Pero Gonzo entrevista también a Paco Garzón, el maquinista, que habla en televisión por primera vez desde que fue condenado a más de dos años de prisión. Aunque las autoridades se apresuraron en señalarle a él, no fue el único condenado, porque había más responsables. “No había salido del tren y mi nombre y mi foto ya estaban en la prensa”, asegura el maquinista más de una década después del accidente. ¿Quién filtró sus datos personales y con qué intención?