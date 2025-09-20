‘Cafeïna’ regresa hoy con su nuevo programa semanal sobre bienestar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Cafeïna de Lleida Televisió estrena hoy temporada, a las 14.30, con su nuevo formato semanal. Mariví Chacón sigue como presentadora de un magacín que se centrará en temas relacionados con la salud y el bienestar. También habrá monográficos sobre deporte y una tertulia entre los invitados. En este primer capítulo, los protagonistas serán la nutricionista y dietista Naila Martínez; Raquel Barrachina, especializada en suelo pélvico, y Sam Gorrochategui, fisioterapeuta y director de la clínica Sporticus. Mientras, Lleida activa, el programa de economía de Lleida Televisió que dirigen Santi Roig y Noèlia Burgos, tratará hoy (21.00) sobre la propuesta denegada en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Josep Maria Gardeñes, presidente de la Coell, es uno de los protagonistas del programa de esta noche.