‘Vivir y morir en Gaza’, nuevo podcast de Almudena Ariza

RTVE Play estrenará el jueves Vivir y morir en Gaza, un testimonio en primera persona de la tragedia humanitaria en la Franja. Un proyecto periodístico y humano conducido por Almudena Ariza y el médico anestesista y de urgencias Raúl Incertis, uno de los pocos españoles que ha podido vivir en primera persona la realidad de Gaza. El proyecto consta de un videopodcast de seis capítulos para RTVE Play, la versión podcast en RNE Audio y un site interactivo de Lab RTVE, con contenidos adicionales y material exclusivo. El documental recorre la experiencia de Incertis durante su trabajo como voluntario en dos hospitales a lo largo de cuatro meses. El videopodcast está narrado y documentado por Ariza y cuenta con Fran Izuzquiza como guionista, Alberto Espinosa en el diseño sonoro y Mario Herrero en la edición de vídeo.