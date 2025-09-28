Lleida Televisió ofrece hoy la final de la Lliga del Porc i la Forquilla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy, a partir de las 10.00, la final de la Lliga Catalana del Porc i la Forquilla, que se celebra en los Camps Elisis. Los representantes leridanos son Bar Lídia de Lleida, Hostal Jaumet de Torà y CaLagneta Art i Vi de Cervera. Los tres finalistas de Barcelona son la Tasqueta de Cal Miguelín de El Pla del Penedès, Ca l’Ignasi de Cantonigròs (Santa Maria de Corcó) y el Andreuenc de Barcelona. Por Tarragona compiten Bar Cooperativa Elena de El Catllar, Cal Mellado de Constantí y Fonda Montserrat de Cambrils; y por Girona La Vall de Camprodon, Can Mascort de Quart y Can Cassoles de Sempre de Llagostera.

El canal del Grup SEGRE también emite hoy, a partir de las 16.10, el partido de la OK Liga de hockey entre Noia y Pons Lleida. A las 18.00 será el turno del duelo de fútbol entre Olot y Atlètic Lleida.