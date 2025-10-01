Arcadi Alibés se jubila hoy después de 41 años en TV3

Arcadi Alibés se jubila- El periodista Arcadi Alibés se jubila hoy a los 66 años, después de 41 siendo un referente en la sección de deportes de TV3, especialmente en ciclismo y atletismo. - 3CAT

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El veterano periodista deportivo Arcadi Alibés se jubila hoy 1 de octubre de 2025, coincidiendo con su 66º aniversario, después de más de cuatro décadas ejerciendo como referente en la sección de deportes de Televisió de Catalunya. Nacido en la Ametlla de Merola (Puig-reig) en 1959, Alibés ha destacado especialmente por sus retransmisiones y análisis en disciplinas como el ciclismo y el atletismo, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del deporte catalán.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, la trayectoria profesional de Alibés empezó en 1978 en El Noticiero Universal, continuando posteriormente en Sport (1979-1983) y colaborando con publicaciones como Don Balón y Todo Barça. El año 1984 se incorporó a Televisió de Catalunya, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional durante 41 años, cubriendo quince ediciones del Tour de Francia y ejerciendo durante dos décadas como speaker de la Volta Ciclista de Catalunya.

Una pasión dual entre periodismo y deporte

Más allá de su faceta como comunicador, Alibés es también conocido por su vertiente deportiva personal. A lo largo de su vida ha completado 150 maratones y ha sido el primer atleta mundial al participar en todos los maratones de ciudades olímpicas. Su mejor marca personal se remonta en 1994, cuando consiguió un tiempo de 2:53:06 al maratón de Sevilla.

Un legado en papel y pantalla

En el 2010, Arcadi Alibés publicó "Córrer per ser feliç", el primero de una serie de libros donde ha plasmado su experiencia como corredor de fondo. Hermano de la desaparecida escritora Maria Dolors Alibés i Riera, el periodista deja un legado tanto en el mundo de la comunicación deportiva como en el ámbito literario relacionado con el atletismo, consolidándose como una figura de referencia en el periodismo deportivo catalán de las últimas cuatro décadas.