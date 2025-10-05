TV3 retrasa la emisión de ‘Bestial’ después de la lluvia de críticas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 ha decidido retrasar hoy a las 23.15 la emisión del segundo programa de Bestial después de las críticas de la audiencia. El show que presenta Bibiana Ballbè fue señalado por su contenido y los invitados del pasado domingo. Además, las cifras de audiencia fueron demoledoras. Del 30% de share heredado del Piromusical de la Mercè pasó a un 3%. Sin embargo, fuentes de la televisión pública aseguran que es un movimiento “previsto”, ya que la franja de las 22.00 está reservada para el regreso de 30 minuts. TV3 emite hoy en esa franja un capítulo de Els assassinats de Steeltown.

Por su parte, el Canal 33 estrena hoy a las 22.05 el reportaje De Gaza a Catalunya. Vides interrompudes, futurs en construcció, que explica la experiencia de Zaina Qazzaz, Mohammed Alsultan e Israa Shaker, tres jóvenes palestinos que viven y estudian en Barcelona.