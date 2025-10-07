‘Temps mort’ relata hoy en TV3 la desaparición de Charles Thomas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 ofrece esta noche, a las 22.05, el documental Temps mort, dirigido por Fèlix Colomer, que narra la historia real del jugador norte-americano de básquet de los años 60 Charles Thomas, exjugador del Sant Josep de Badalona, del FC Barcelona y del Bàsquet Manresa, que llegó a ser máximo anotador de la Liga española de baloncesto las temporadas 1968-1969 y 1969-1970 y que desapareció un día de repente, sin dejar rastro, en el momento más álgido de su carrera. Aunque nadie pudo asegurar que estaba muerto, eso es lo que se creía. Seguidamente, TV3 volverá a emitir el documental Glance Up, que relata la historia de Joan Pahisa quien, con 28 años, tiene una gran pasión por el básquet pero solo mide un metro de altura. Pahisa participó en 2013 en los World Dwarf Games, los Juegos Olímpicos para personas que no miden más de 1,50 metros.