Documental y especial sobre Gaza, hoy en ‘Nits sense ficció’ de TV3

TV3 emite esta noche, a partir de las 22.05, un documental y un especial sobre Gaza. A dins de Gaza explica la historia de los periodistas que, arriesgando su vida, continúan informando sobre el conflicto, al mismo tiempo que intentan garantizar su propia supervivencia y la de sus seres queridos. Los reporteros Mai Yaghi, Adel Zaanoun, Mahmud Hams y Mohammed Abed han cubierto numerosos conflictos para France-Presse (AFP), pero la guerra de Gaza es el conflicto más mortífero jamás registrado para los periodistas. Atrapados en una zona a la que se ha negado el libre acceso al resto del mundo, los propios periodistas se han convertido en objetivos. Marina Romero, presentadora del Mésnit, será la encargada de conducir a partir de las 23.15 el especial de Nits sense ficció sobre el alto el fuego y la liberación de 20 rehenes por parte de Hamás.