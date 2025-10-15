Sitges proyecta un capítulo especial de la serie ‘Crims’, de Carles Porta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya proyectó el lunes un capítulo especial de Crims que se estrenará el 10 de noviembre en TV3 y que contó con la presencia del director y presentador del programa, el periodista leridano Carles Porta. El doble crim de Bellvitge, de 100 minutos de duración, repasa la investigación del asesinato de dos mujeres en octubre de 2004. Al descubrir los cuerpos de dos mujeres en un incendio, los Bomberos no tardan en alertar a los Mossos, que encuentran a las víctimas atadas, amordazadas y con múltiples heridas de arma blanca. Pronto descubren que se trata de dos agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía que han sido asesinadas. También estuvieron presentes en la proyección del Festival de Sitges los familiares de las víctimas, que hablaron por primera vez de este doloroso caso.