Isabel Preysler presentará sus memorias el jueves en ‘El Hormiguero’

Isabel Preysler es la invitada estrella de esta semana en El Hormiguero de Antena 3. El jueves presentará en el programa Mi verdadera historia, sus esperadas memorias en las que rompe falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella. El libro se publica el miércoles y en él recorre diferentes etapas de su pasado, desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino. Preysler ha estado casada con Julio Iglesias (1971-1978), Carlos Falcó (1980-1985) y Miguel Boyer (1988-2014). Su última pareja fue Mario Vargas Llosa (2015-2022). El Hormiguero abre hoy su serie de invitados con Luis de la Fuente, técnico de la selección española de fútbol. Willy Bárcenas y Antón Carreño, los miembros del grupo Taburete, serán los protagonistas del programa de mañana y el miércoles acuden Blanca Suárez y Manu Ríos.