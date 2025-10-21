El leridano Tatxo Benet deja la presidencia del Grupo Mediapro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El leridano Tatxo Benet, el hasta ahora presidente y consejero delegado del Grupo Mediapro, ha anunciado su salida de la empresa después de llegar a un acuerdo con SouthWind, el socio mayoritario del conglomerado mediático. Esta decisión, comunicada durante una reunión general en el auditorio de Barcelona y retransmitida en línea para todas las sedes, marca el fin de una época para la compañía catalana fundada el año 2000. "Estoy seguro de que esta nueva etapa de la cual ya no forman parte ninguno de los tres fundadores dará tantos éxitos como los más de 30 años que hemos vivido y que han convertido Grup Mediapro, una empresa nacida y crecida en Catalunya, en un referente mundial", ha manifestado Benet en su despido.

El directivo leridano inició su carrera profesional en medios como 'Diario de Lérida', 'El País' y 'El Periódico de Catalunya', antes de formar parte del equipo fundacional de Televisió de Catalunya donde fue nombrado director de Deportes en 1987. Su trayectoria lo llevó a impulsar la producción televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y, posteriormente, fundó Mediapro el año 2000 junto con Jaume Roures y Gerard Romy. Al cierre del 2024, la compañía registró una facturación de 1.068 millones de euros y actualmente cuenta con cerca de 7.000 profesionales distribuidos en 50 sedes de 28 países.

La salida del último fundador

Esta marcha representa la desvinculación del último de los fundadores originales de Mediapro. En octubre de 2023, Jaume Roures ya dejó de ser socio gestor de la compañía después de tres décadas. En aquel momento, Benet fue ratificado como presidente y consejero|conseller delegado, cargos que ejercía desde hacía más de una década, y defendió un proyecto de futuro "sin fisuras" con SouthWind, descartando cualquier desavenencia con el socio mayoritario.

Tensiones internas y denuncias cruzadas

A pesar de las declaraciones conciliadoras de Benet después de la salida de Roures, la relación entre los fundadores se ha deteriorado. En julio del 2025, Mediapro presentó una denuncia contra Robles por presunta apropiación indebida de las acciones de Versatil Cinema, una compañía del grupo. Roures respondió calificando la denuncia de "inventada" y acusando a la empresa de utilizarla como cortina de humo para evitar pagarle lo que, según él, se le debía.

Con la marcha de Tatxo Benet, se cierra definitivamente una etapa histórica para Mediapro, que ahora afronta el futuro sin ninguno de sus creadores originales, bajo el control del fondo de inversión hongkonés SouthWind, que tendrá que definir la nueva dirección estratégica de uno de los grupos audiovisuales más importantes surgidos en Cataluña.