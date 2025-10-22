3CAT estrena hoy en su plataforma ‘Casa nostra’, de Dani de la Orden

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

3CAT estrena hoy la serie Casa nostra directamente en su plataforma, práctica cada vez más habitual entre las cadenas. Dirigida por Dani de la Orden, toma el mismo camino que otras producciones como Sala polivalent, El creador d’influencers y Jo mai mai. Se trata de la primera sitcom creada para 3CAT desde 13 anys i un dia... (2008-2009) y fue ideada para coger el relevo de la mítica Plats bruts (1999-2002). Marc Rius, Adrian Grösser, Paula Malia, Betsy Túrnez, Albert Ribalta y Llum Barrera son los protagonistas de la serie, a la que The Tyets ha puesto la banda sonora.

Por su parte, RTVE estrena hoy Open Day, más de cuatro horas de programación en streaming. Con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez como conductores e Inés Hernand con una sección fija, contará con colaboradoras como la presentadora aranesa Núria Marín.