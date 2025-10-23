La Sexta prepara un programa de famosos entre animales salvajes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Sexta ha empezado a promocionar el estreno de Cazadores de imágenes, programa de famosos fotografiando fauna salvaje. El formato estará conducido por Gotzon Mantuliz, ganador de El desafío, que estará acompañado en cada capítulo por un personaje que le ayudará en esta aventura en plena naturaleza. Serán famosos vinculados a la televisión: el cantante y tertuliano Mario Vaquerizo, el actor Miguel Ángel Muñoz, la humorista Sílvia Abril, el presentador Arturo Valls, la periodista Mamen Mendizábal y la cómica y actriz Patricia Conde. Las imágenes que consigan captar serán publicadas en National Geographic. Su promoción ha levantado cierta polémica en las redes sociales por el coste que puedan tener los viajes y muchos espectadores lo comparan con Planeta Calleja, aunque La Sexta quiere que tenga un enfoque más documental.