La búsqueda de la eterna juventud, hoy en ‘Equipo de investigación’

El reportaje que estrena esta noche Equipo de investigación, a las 22.30 en La Sexta, pone el foco en aquellas personas que pretenden detener el envejecimiento. Los inmortales: en busca de la eterna juventud es una investigación que viaja desde el dormitorio de un biohacker de Barcelona al congreso en el que se predica la inmortalidad en Madrid. De las clínicas de lujo que venden juventud a 400 euros la sesión a los pueblos de Ourense, donde se vive mucho más sin comprar nada. Uno de los protagonistas del reportaje es Brian Johnson, un empresario estadounidense que ha creado un proyecto de antienvejecimiento. Afirma haber mejorado ciertos biomarcadores mediante prácticas que incluyen restricción calórica y ayuno intermitente, una gran cantidad de suplementos y medicamentos, un horario de sueño estricto y pruebas de diagnóstico.