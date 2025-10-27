Los concursantes de ‘MasterChef’ cocinan esta noche en gravedad cero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los aspirantes de MasterChef Celebrity experimentarán hoy una sensación que muy pocas personas han vivido: cocinar en gravedad cero. Para hablarles de esta experiencia, el jurado invitará al primer astronauta español que viajó al espacio, Pedro Duque, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades y actual presidente de Hispasat. El chef Ramón Freixa diseñará el menú que los concursantes servirán a 70 amigos del talent, con el que celebrarán el Orgullo de Madrid. Para finalizar, el chef Hugo Muñoz, con una estrella Michelin y reconocido por fusionar Oriente y Occidente como nadie, demostrará que elaborar un plato de vanguardia con patata, huevo, caviar y alcachofa no es un reto imposible. La actriz Belén López, finalista de MasterChef Celebrity 6, también compartirá con ellos sus trucos de cocina y las claves de su paso por el programa.