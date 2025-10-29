Premio Ondas para Gemma Nierga, Toni Clapés y Mònica Terribas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El histórico Iñaki Gabilondo fue el encargado de anunciar ayer el fallo del jurado de los Premios Ondas, cuya gala se celebrará el 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Entre los 26 galardonados figura Gemma Nierga, premiada al mejor programa de radio de proximidad por Cafè d’idees, su espacio en Ràdio 4, mientras que Toni Clapés obtuvo el galardón al mejor programa de radio por Versió RAC1. Alejandra Herranz y El Gran Wyoming fueron reconocidos como los mejores comunicadores de televisión, y Página dos se llevó el premio al mejor programa de entretenimiento. Celeste ganó el premio a la mejor serie de comedia, y Querer y Pubertat, esta última coproducida por 3CAT, compartieron el galardón a la mejor serie dramática. El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei, dirigido por Mònica Terribas, fue distinguido como mejor documental. El elenco femenino de Furia y Secun de la Rosa recibieron los premios a la mejor interpretación. Por su parte, Pastora Soler obtuvo el Premio Ondas a su trayectoria musical, mientras que Valeria Castro y Guitarricadelafuente fueron reconocidos ex aequo como fenómenos musicales del año. También se premiaron las coberturas informativas del apagón del 28 de abril y de la muerte del papa Francisco, esta última de RTVE. Isaías Lafuente recibirá el galardón a su trayectoria profesional en la radio, y Paco Lobatón, el premio especial otorgado por la organización de los Ondas.