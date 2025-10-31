Investigan a altos cargos de la CCMA por anomalías contables

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nueve dirigentes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han sido citados a declarar como investigados entre abril y mayo del próximo año en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat. La causa se abrió a raíz de una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) por presuntas irregularidades contables detectadas en un informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a los ejercicios de 2021 y 2022. Según indicaron fuentes de la CCMA a ACN, la actual dirección corrigió dichas irregularidades y la Sindicatura no aprecia “indicios de responsabilidades penales ni contables”. Las mismas fuentes sostienen que es una denuncia con el objetivo de “desacreditar los medios públicos que trabajan por la promoción de la lengua y la cultura catalanas” y por eso la CCMA presentará la documentación necesaria.