El pánico a la política de Trump, en el documental de ‘60 minuts’

El Canal 33 emite hoy, dentro del espacio 60 minuts (23.00), el documental Trump a la Casa Blanca. Pànic als Estats Units?, centrado en la política del presidente estadounidense. El país ha entrado en una nueva era marcada por medidas que han sacudido al mundo entero: aranceles, políticas antiinmigración, drásticos recortes presupuestarios y una reducción de los derechos de las minorías. El documental retrata los primeros meses de un mandato que ha dividido como nunca a EEUU. Por su parte, 3CAT ofrece en 30 minuts (22.05) el reportaje El repte solar. Catalunya está muy bien situada geográficamente para aprovechar la energía solar, pero la fotovoltaica solo produce un 4,5% de la electricidad. El reto es encontrar espacios para generar la mitad de la electricidad con renovables antes de 2030, pero todavía no se ha aprobado el plan territorial sectorial.