Exposición de obras de presos en el Premi Marraco

Un momento de la inauguración ayer de la exposición de la 37 edición del Premi Marraco en la sala Espai iX del IEI. - IEI

La sala Espai iX del IEI acoge desde ayer la exposición del 37 Premi Marraco, que puede visitarse hasta el 29 de noviembre. Se han presentado 148 obras de los centros penitenciarios de Ponent, Dones, Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Mas d'Enric, Lledoners, Puig de les Basses y Andorra. Durante la inauguración, el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, destacó que el arte es una “herramienta que contribuye a la reinserción social”.