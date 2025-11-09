Groenlandia, el objeto de deseo de Trump, esta noche en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts, de 3CAT, ofrece esta noche (22.10) el documental Groenlàndia no es ven, que aborda el deseo de Donald Trump de hacerse con el control de la isla más grande del mundo y también la menos poblada, con 57.000 habitantes. El presidente de Estados Unidos la quiere y no descarta, incluso, el uso de la fuerza militar o el dinero para conseguirla. Rusia y China también tienen puestos sus ojos en Groenlandia, sobre todo a causa del calentamiento global. La gran isla helada se ha convertido en un punto estratégico para el control del cada vez más deshelado océano Ártico. A continuación, 3CAT emite el programa Bestial, que contará con la participación de Joel Joan, la leridana Ares Teixidó, Marc Clotet y Juan Avellaneda. Por su parte, 60 minuts, del Canal 33, ofrece a las 23.05 el documental Mali, la guerra perduda contra el terrorisme.