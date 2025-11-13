El nuevo Arnau, en Lleida TV

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy, a partir de las 8.50, un especial del programa +Lleida con motivo de la inauguración oficial del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova. Moisés Camuñas y Judit Montoy seguirán el recorrido del president de la Generalitat, Salvador Illa, por el nuevo equipamiento, que ha supuesto una inversión de 45,8 millones de euros. El edificio cuenta con cuatro plantas y un sótano, y unifica la actividad ambulatoria del HUAV con 108 nuevas consultas y gabinetes, tres áreas de hospital de día, espacios de apoyo y despachos, en una superficie total de 16.000 metros cuadrados. Además, Lleida TV emite a las 22.30 los Premis de Comunicació Local, una gala presentada por Toni Castro y Núria Ramírez. Josep Cuní recibirá el Premio de Honor a su trayectoria periodística.