Leticia Dolera presenta su nueva serie hoy en ‘Nervi’

Andrea Gumes entrevista esta noche en Nervi (3CAT) a Leticia Dolera, directora y protagonista de la serie Pubertat, que trata un caso de abuso sexual en una colla castellera. La ficción, compuesta por seis capítulos, está disponible en HBO Max, se estrenará en 3CAT a inicios de 2026 y obtuvo un Premio Ondas. El programa también abordará la relevancia de Frankenstein, la novela de Mary Shelley que regresa a la gran pantalla de la mano de Guillermo del Toro. Jacint Casademont repasará a sus detectives paranormales favoritos y Ferran Palau pondrá la nota musical. Mientras tanto, Judit Neddermann será la protagonista de The Scene Sessions: Barcelona, en el Canal 33 (23.45), en el que también actuarán Lucas Delgado y Giuliano Eriston. Por su parte, La Renaixença contará, a las 22.00, con la participación de Bruna Dinarès, ilustradora de dibujo científico.