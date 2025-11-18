El amianto, herencia mortal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El documental La fibra sensible muestra esta noche (22.05), en Nits sense ficció de 3CAT, los efectos devastadores del amianto en Europa. A través de la historia familiar de Isabel, el reportaje revela los peligros de este material de construcción y documenta la lucha de activistas y afectados. La protagonista se embarca en una batalla por la verdad y se enfrenta directamente a los responsables, exponiendo las raíces de una crisis que aún persiste. Aunque el amianto está prohibido en España desde 2002, todavía permanece instalado en miles de edificios, lo que lo convierte en un riesgo silencioso para la salud pública. Cuando se deteriora o se manipula, este conjunto de minerales libera unas fibras microscópicas que pueden inhalarse y causar enfermedades muy graves, como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma.