Sílvia Bel y Santi Balmes, en ‘L’any que vas néixer’

Xavi Bundó conversa esta noche (22.30, La 2Cat) en L’any que vas néixer con la actriz Sílvia Bel y el músico Santi Balmes sobre 1970, a través de sus recuerdos e imágenes del NO-DO. La guerra de Vietnam conmociona a la sociedad occidental, mientras la Guerra Fría divide el planeta y los conflictos aumentan en Oriente Medio. En España, los cambios llegan con más lentitud, pero el deseo de libertad ya es imparable. Franco, viejo y debilitado, ve cómo el régimen se fractura. El Proceso de Burgos muestra el miedo del sector más reaccionario ante el posible fin de la dictadura. Por su parte, Temps enrere, el espacio presentado por Montse Soto, recupera a las 23.20 una entrevista de Àngel Casas a Tina Turner en Musical Express, de 1979, así como una actuación de Jaume Sisa y la Companyia Ínfima La Puça. El programa cerrará con Los Burros, en Taula de so, de 1983.