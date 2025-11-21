Lleida TV retransmite los Premis Literaris de Lleida 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida TV retransmitirá hoy en directo a las 19.00 la entrega del 42º Premi Vallverdú d’Assaig y el 30º Premi Màrius Torres de Poesia, convocados por el ayuntamiento de Lleida y el Institut d’Estudis Ilerdencs. La velada incluirá la propuesta escénica Màrius Torres, el poeta que tocaba el piano / Ricard Viñes, el pianista que escribía versos, conmemorando las 30 ediciones del Premi de Poesia Màrius Torres y los 150 años del nacimiento de Ricard Viñes. Los premios llevan los nombres de dos referentes leridanos de la literatura catalana. La ceremonia tendrá lugar en la nave central de la Seu Vella, con entrada libre, y será conducida por la periodista Núria Sirvent. Este año, la edición ha recibido 105 originales entre ambos premios, 39 más que la anterior, consolidándose como una de las participaciones más numerosas de las últimas décadas.