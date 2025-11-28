La red invisible de la entrega de paquetes, esta noche en La Sexta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Sexta emite esta noche (22.30) un nuevo reportaje de Equipo de investigación sobre la cara oculta del Black Friday, la semana de mayor consumo del año. Los reporteros ponen el foco en el tramo final de la entrega, donde emerge una red casi invisible: la de los andarines, los repartidores sin contrato que trabajan en negro, reclutados por autónomos que no pueden asumir el volumen de paquetes. En parques, polígonos y trasteros clasifican la mercancía en el suelo y la distribuyen por códigos postales. Su testimonio revela un sistema al margen de la ley que explica, en parte, por qué algunos envíos nunca llegan a su destino. El reportaje La trastienda del Black Friday también destapa un fenómeno en crecimiento: empresas que compran palés enteros de paquetes perdidos o devueltos y los revenden sin control en directos de TikTok.