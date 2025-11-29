Paco Lobatón, entre los invitados de Jordi González hoy en ‘Col·lapse’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jordi González, que esta semana ha anunciado que se retirará después de Col·lapse, tendrá esta noche (22.05) como invitados en 3CAT a Paco Lobatón, Sílvia Munt, Àlex Pastor y Raül Balam. Lobatón, el histórico periodista y referente en la investigación de desapariciones, acaba de recibir el Premio Ondas especial de la organización. González charlará con Munt sobre sus nuevos proyectos, mientras que Pastor, exalcalde de Badalona, presentará su libro Fuego. Por su parte, Raül Balam, chef del restaurante Moments, analizará los ultraprocesados junto a la nutricionista Alba Coll, de la Fundació Alícia. A continuación, el programa Nervi se acerca a experiencias en las que el arte ha acompañado a pacientes oncológicos: las sesiones de terapia de Artagere, la obra 360 grams de Ada Vilaró y la pieza teatral Dones de ràdio de Cristina Clemente.