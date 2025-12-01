Un documental de la leridana Magda Gregori, el domingo en 3CAT

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de 3CAT estrenará el domingo, a las 22.05, el reportaje Vacunes: anem enrere?, dirigido por la leridana Magda Gregori. El reportaje se emitirá en plena campaña de vacunación, que este año se ha adelantado por la aparición de una variante del virus de la gripe más grave, y cinco años después de la pandemia. Balaguer es protagonista en la producción, ya que el CAP de la ciudad es una de las localizaciones del documental, en el que participan dos profesionales del centro sanitario, la pediatra Marina Espigares y la enfermera Montse Copons, además de una familia del municipio. Según la directora de la producción y de La Mira, y colaboradora de SEGRE, el reportaje “plantea las dudas y las preguntas pertinentes, intenta dar voz y ofrece una radiografía completa de lo que ocurre aquí, pero también de lo que sucede en otros entornos”.