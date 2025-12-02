Marc Giró recibe hoy a Bad Gyal en ‘Latexou’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Giró recibe esta noche (23.00), en Latexou de La 1, a Bad Gyal como invitada. La cantante catalana presenta su nuevo single Fuma y avanza tanto un nuevo disco como una gira para el próximo año. Además, comparte los secretos de sus viajes, su fascinación por Jamaica y el inmenso favor que le hizo Belén Esteban. El segundo invitado de la noche es Antonio Orozco, que celebra 25 años de carrera. El artista acaba de publicar Inevitablemente yo, un libro en el que reflexiona sobre salud mental, éxito y reconstrucción personal. Durante la entrevista, Orozco también revela sus rituales en los conciertos, sus problemas con la voz y su pasión por la navegación. Para cerrar el programa, Carolina Yuste presenta su primera novela, Toda mi violencia es tuya. La actriz también estrena el documental Este cuerpo mío y sorprende con sus reflexiones de tono filosófico.