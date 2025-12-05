Netflix compra Warner Bros y se queda con HBO: ¿qué pasará a partir de ahora?

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Netflix ha cerrado la mayor adquisición de su historia con la compra de Warner Bros. Discovery, incluyendo la plataforma HBO Max, en una operación valorada en 82.700 millones de dólares (71.200 millones de euros). Este acuerdo representa uno de los movimientos más significativos en la industria del entretenimiento y supone un giro radical en la estrategia corporativa del gigante del streaming, que hasta ahora había rechazado las grandes adquisiciones.

Según las condiciones establecidas, los accionistas de Warner Bros. Discovery recibirán una compensación de 27,75 dólares por cada título, estructurada en un pago de 23,25 dólares en efectivo más 4,501 dólares mediante acciones de Netflix. La propuesta final incluye una cláusula de penalización por ruptura de 5.000 millones de dólares en caso de que los reguladores bloqueen la operación. Hace sólo dos meses, el co-CEO de Netflix, Greg Peters, había criticado las megafusiones mediáticas, hecho que evidencia el cambio de estrategia de la compañía.

El acuerdo ha culminado después de una intensa guerra de ofertas en que Netflix ha superado competidores como Paramount-Skydance, que buscaba adquirir la totalidad de WBD, y Comcast, interesado únicamente en los activos de streaming y estudios. De hecho, ayer mismo, Paramount-Skydance acusaba el proceso de haber sido "amanyat" con un "resultado predeterminado" que favorecía a un único postor. Los analistas atribuyen parcialmente la victoria de Netflix a la estrecha relación profesional entre David Zaslav y Ted Sarandos.

Calendario de integración hasta el 2026

El cierre definitivo no se efectuará hasta que Warner Bros. Discovery complete la separación de su división de redes tradicionales (que incluye CNN, TNT Sports, Discovery Channel, TBS y los canales de televisión abierta europeos, en más del servicio Discovery+ y Bleacher Report) en una nueva compañía independiente nombrada Discovery Global. Este proceso está programado para finalizar en el tercer trimestre de 2026, momento a partir del cual Netflix podrá tomar control efectivo de los activos adquiridos, según el calendario oficial difundido por la propia Netflix.

Un catálogo histórico para Netflix

Con esta operación, Netflix incorporará a su estructura corporativa a las productoras Warner Bros. Motion Picture Group y Warner Bros. Television, DC Studios (responsable de las franquicias superheroicas que rivalizan con Marvel), la totalidad de la programación de HBO incluyendo series emblemáticas como Juego de tronos o la futura serie de Harry Potter, y una biblioteca histórica que comprende aproximadamente 12.500 largometrajes y 2.400 series. Todo eso, por descontado, además de franquicias e IPs de fama universal como las mencionadas, Friends, El Señor de los Anillos o todo el catálogo de Looney Tunes, entre otras obras de Hanna-Barbera. El acuerdo también otorga a Netflix infraestructura física de producción, incluyendo los legendarios estudios de Burbank en California, propiedad de Warner.