PLATAFORMAS
Netflix duplica la oferta de películas con doblaje en catalán, con títulos como 'Ocean's Eleven' o 'El Señor de los Anillos'
La plataforma de streaming incorpora 80 nuevos títulos doblados al catalán
La plataforma de streaming Netflix ha duplicado su oferta en catalán durante la última semana, pasando de 80 a 160 títulos disponibles para sus suscriptores. Este incremento se ha producido gracias al convenio establecido entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y varias distribuidoras cinematográficas que facilita que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen a las plataformas digitales. Según fuentes del Gobierno catalán, se trata de "el incremento más importante" desde que la compañía norteamericana empezó a operar.
Entre las nuevas incorporaciones destacan 68 doblajes de Warner Bros y otras distribuidoras como Vértigo Films (7), Universal Pictures (5), En Contracorriente (2) y Studio Canal (1). Los amantes del cine ya pueden disfrutar de títulos emblemáticos como 'El Señor de los Anillos', 'El Caballero Oscuro', 'Ocean's Eleven', 'Desafío Total' o 'Retorno al Futuro', que se suman, a los más de 80 títulos que ya se ofrecían en catalán, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como 'Casa en Llamas', 'Crims' o 'Plats Brutos'.
Además, la plataforma cuenta actualmente con más de 300 títulos subtitulados en catalán, vasco y gallego.
Difusión en el resto de plataformas
El Departamento de Política Lingüística trabaja con varias distribuidoras y plataformas para incrementar la oferta en lengua catalana. Desde el 2023, se han enviado más de 600 audios de 3Cat en HBO a Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ofrece 110 doblajes de 3Cat. Entre los últimos que la plataforma ha añadido está 'El gran Lebowski', 'Twister', 'Instinto básico', 'Thelma y Louise' o 'La gran evasión'.