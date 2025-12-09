Netflix duplica la oferta de películas con doblaje en catalán, con títulos como 'Ocean's Eleven' o 'El Señor de los Anillos'

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La plataforma de streaming Netflix ha duplicado su oferta en catalán durante la última semana, pasando de 80 a 160 títulos disponibles para sus suscriptores. Este incremento se ha producido gracias al convenio establecido entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y varias distribuidoras cinematográficas que facilita que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen a las plataformas digitales. Según fuentes del Gobierno catalán, se trata de "el incremento más importante" desde que la compañía norteamericana empezó a operar.

Entre las nuevas incorporaciones destacan 68 doblajes de Warner Bros y otras distribuidoras como Vértigo Films (7), Universal Pictures (5), En Contracorriente (2) y Studio Canal (1). Los amantes del cine ya pueden disfrutar de títulos emblemáticos como 'El Señor de los Anillos', 'El Caballero Oscuro', 'Ocean's Eleven', 'Desafío Total' o 'Retorno al Futuro', que se suman, a los más de 80 títulos que ya se ofrecían en catalán, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como 'Casa en Llamas', 'Crims' o 'Plats Brutos'.

Además, la plataforma cuenta actualmente con más de 300 títulos subtitulados en catalán, vasco y gallego.

Difusión en el resto de plataformas

El Departamento de Política Lingüística trabaja con varias distribuidoras y plataformas para incrementar la oferta en lengua catalana. Desde el 2023, se han enviado más de 600 audios de 3Cat en HBO a Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ofrece 110 doblajes de 3Cat. Entre los últimos que la plataforma ha añadido está 'El gran Lebowski', 'Twister', 'Instinto básico', 'Thelma y Louise' o 'La gran evasión'.