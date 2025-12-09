‘Nits sense ficció’ pone el foco en el cáncer de mama metastático

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.10) el documental Mama, que sigue la vida de Gemma, una mujer que convive con un cáncer de mama metastásico con afectación cerebral. El documental muestra cómo la enfermedad ha pasado a formar parte de su día a día y cómo afronta las limitaciones físicas y emocionales que se derivan del tratamiento.

La protagonista continúa un protocolo experimental después de tres años de quimioterapia continuada, y el documental refleja la posibilidad de que pueda disfrutar de una pausa terapéutica de tres meses, un horizonte que representa un punto de inflexión en su proceso.

El reportaje ofrece un retrato íntimo de la realidad del cáncer metastásico y pone el foco en la fuerza, la organización familiar y la vida cotidiana en un contexto marcado por la incertidumbre.