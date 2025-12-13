Buenafuente y Sílvia Abril no darán finalmente las campanadas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cómico Andreu Buenafuente y la actriz Sílvia Abril no presentarán las campanadas de RTVE debido a la baja médica del humorista por motivos de estrés. “Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos en los que yo mismo creo. Hubo un momento en el que no pude y mi cuerpo me pidió parar. Quiero agradecer a los profesionales que me están ayudando y a la gente que me rodea: cada gotita es una vitamina. Gracias por el respeto, es muy emocionante”, explicó Buenafuente. RTVE agradeció “la comprensión, el cariño y el respeto” hacia ambos y anunció que dará a conocer quiénes les suceden “en los próximos días”. Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los presentadores en Atresmedia, con Santiago Segura como invitado. Mediaset, por su parte, apuesta por la pareja formada por Sandra Barneda y Xuso Jones.