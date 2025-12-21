El reto de cuatro jóvenes marcados por la guerra, hoy en ‘60 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 60 minuts del Canal 33 ofrece esta noche (23.40) el documental El cim, la historia del emocionante viaje de cuatro jóvenes dispuestos a coronar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Safa Lujain al-Sinan conserva las cicatrices físicas y emocionales de la guerra de Siria; Adnan Almousa va en silla de ruedas desde que recibió un disparo a los catorce años; Shaqayeq Ebrahimkil no supo lo que era la paz hasta que huyó de Afganistán y llegó a Alemania; y Tania Tverdoklib logró escapar de Ucrania por los pelos. Aceptaron el reto de conquistar el Kilimanjaro movidos por un profundo deseo de decir “no” a la guerra y de hacer llegar su mensaje a todo el mundo. Pero la montaña los obligará a superar sus propios límites y revelará una lección única para cada uno de ellos. Uno de ellos, Adnan, reside en Manresa desde 2017.