DOCUMENTALES
El reto de cuatro jóvenes marcados por la guerra, hoy en ‘60 minuts’
El programa 60 minuts del Canal 33 ofrece esta noche (23.40) el documental El cim, la historia del emocionante viaje de cuatro jóvenes dispuestos a coronar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Safa Lujain al-Sinan conserva las cicatrices físicas y emocionales de la guerra de Siria; Adnan Almousa va en silla de ruedas desde que recibió un disparo a los catorce años; Shaqayeq Ebrahimkil no supo lo que era la paz hasta que huyó de Afganistán y llegó a Alemania; y Tania Tverdoklib logró escapar de Ucrania por los pelos. Aceptaron el reto de conquistar el Kilimanjaro movidos por un profundo deseo de decir “no” a la guerra y de hacer llegar su mensaje a todo el mundo. Pero la montaña los obligará a superar sus propios límites y revelará una lección única para cada uno de ellos. Uno de ellos, Adnan, reside en Manresa desde 2017.