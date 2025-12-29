La leridana Roser Perera presenta ‘Soc cugula. Dones que inspiren’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Catalunya Ràdio estrenó el pasado viernes el podcast Soc cugula. Dones que inspiren, un espacio en el que la periodista leridana Roser Perera conversa con diversas mujeres que, a primera vista, parecía que no tendrían éxito ni reconocimiento a lo largo de sus vidas (como la mala hierba cugula, nombre que se hacía servir antiguamente al nacer una niña en lugar del ansiado niño). Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha demostrado todo lo contrario: estas mujeres han sabido hacer valer su talento y han triunfado en sus respectivos ámbitos. Como la primera protagonista, la economista y terapeuta de duelo Remei Capitan, nacida en La Fuliola (Urgell). El próximo programa, previsto para el 6 de enero (12.30 h), contará como invitada con Olga Jiménez Muntané, empresaria de Igualada, mentora de negocios y autora del best seller La jefa eres tú.