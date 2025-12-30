Així serà el Cap d'Any a Lleida TV
Lleida TV acomiada el 2025 amb un repàs dels fets més destacats, recull els desitjos dels ciutadans i celebra les campanades des de Montoliu de Lleida.
Lleida TV ha dissenyat una programació especial per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al nou any. La nit del dimecres, 31 de desembre de 2025, l'emissora local oferirà als espectadors un repàs exhaustiu dels esdeveniments més rellevants de l'any que finalitza, recollirà les expectatives i els brindis dels ciutadans per al 2026, i culminarà amb la retransmissió de les campanades des de Montoliu de Lleida. Aquesta proposta televisiva busca connectar amb l'audiència a través de la memòria col·lectiva i la celebració festiva.
La vetllada començarà a les 22.45 hores amb l'espai titulat 'El 2025 a Lleida TV', una producció de 15 minuts que oferirà un ampli repàs dels esdeveniments culturals i socials més destacats que s'han emès per la cadena al llarg de l'any. Aquest programa especial farà un recorregut per les celebracions i els actes més significatius de diversos punts del territori lleidatà. Seguidament, a les 23.00 hores, s'emetrà '12 raons per brindar. I tu, per què vols brindar?', un reportatge de 15 minuts on Lleida Televisió ha sortit al carrer per preguntar als veïns i veïnes de la demarcació els seus motius per aixecar la copa la nit de Cap d'Any, anticipant els desitjos i les esperances per al 2026.
El punt àlgid de la nit arribarà a les 23.15 hores amb l'especial '12 raons per brindar', que s'allargarà durant 57 minuts. Enguany, Montoliu de Lleida serà l'escenari escollit per a la retransmissió de les campanades de Cap d'Any de Lleida Televisió. Els presentadors Moisés Camuñas i Judit Montoy seran els encarregats de conduir l'últim programa del 2025 des d'aquest municipi, posant en valor el seu ric teixit cultural i social. La celebració comptarà amb la participació activa de diverses entitats locals, que aportaran la seva essència a la festa.
Entitats locals protagonistes
Entre les entitats que s'uniran a la festa des de Montoliu de Lleida, destaquen els Grallers i Puputs, el Club Patinatge i el Club de Futbol Sala, que mostraran la vitalitat esportiva i cultural del municipi. També hi participarà un ball de l'Escala en hi-fi, que promet un moment de nostàlgia i diversió, i l'Aula de Música, que aportarà la seva qualitat artística a la celebració. Aquesta col·laboració subratlla la implicació de la comunitat en l'esdeveniment de Cap d'Any.
Música i ball per rebre el 2026
Per assegurar que la transició cap al nou any sigui amb la millor energia, la programació de Lleida TV comptarà amb l'animació musical del Dj Santiago Mala, que serà l'encarregat de fer ballar al públic present a Montoliu de Lleida. La seva sessió musical donarà el tret de sortida a la primera nit del 2026, garantint un ambient festiu i vibrant per a tots els assistents i teleespectadors. Aquesta proposta musical tancarà una nit plena de tradició i modernitat.