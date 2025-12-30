Tres alumnos del Col·legi Claver participan en ‘Saber y ganar’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tres alumnos de 4º de ESO del Jesuïtes – Col·legi Claver de Raimat participan en los especiales de Saber y ganar, que emitieron ayer y el próximo 2 de enero. El centro forma parte de los 16 colegios elegidos para esta edición especial. Para optar al programa, el alumnado presentó un vídeo teatral en el que expresaban su deseo de participar y ayudar a recaudar fondos para la Fundació Arrels, entidad a la que irá destinado el dinero que ganen de estos programas. Durante su visita, también llevaron productos típicos de Lleida como granados y caragols de chocolate, obsequio del Gremi de Pastissers. Según las familias, la experiencia ha sido “magnífica” y han destacado la amabilidad de Jordi Hurtado y Elisenda Roca. Participan los alumnos Jan Manresa, Joana Vélez y Pau Sánchez, acompañados por las profesoras Diana Folguera y Cristina Ardanuy.