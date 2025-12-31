La 1 emite el concierto de Año Nuevo y Ràdio 4 se estrena en catalán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

TVE ofrece el 1 de enero a las 11.15 el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, dirigido por Yannick Nézet-Séguin, que cumple su 86 edición en su tradicional ubicación: la Sala Grande o Sala Dorada de la capital austríaca. En el concierto de este año 2026, uno de los eventos musicales con mayor proyección internacional, se incluirán cinco estrenos de piezas, entre ellas obras de dos compositoras.

Además, Ràdio 4 ofrece hoy, por primera vez, la retransmisión en catalán del concierto. Esta emisión especial, locutada por el periodista y musicólogo Pep Gregori, abre el año en que la emisora pública catalana de RTVE celebrará su 50 aniversario. Tras el concierto, RTVE propone el regreso de Increíble 2025 a La 1, un recopilatorio de momentos divertidos, impactantes y emotivos emitidos en la cadena durante el año.