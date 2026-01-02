La 1 emite hoy el último concierto de Sabina y un especial de Índigo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 1 inicia 2026 con una noche musical protagonizada por dos artistas que cautivan a varias generaciones: Joaquín Sabina y Lola Índigo. La cadena emite hoy (22.00) el último concierto de la gira de despedida Hola y adiós de Sabina, que se celebró el 30 de noviembre en Madrid ante 12.000 personas. En esta actuación histórica el artista de Úbeda interpreta canciones míticas de su discografia como Calle Melancolía, Yo me bajo de Atocha y Princesa. El emotivo recital se completa con una entrevista exclusiva realizada por el periodista Carlos del Amor, en la que el artista de 76 años repasa su trayectoria y su adiós a los escenarios. A continuación, La 1 ofrecerá a las 00.15 horas el especial Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragón, centrado en la histórica gira de estadios de la artista y acceso a la trastienda creativa del proyecto.