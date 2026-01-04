Marc Márquez protagoniza esta noche el especial de ‘El objetivo’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ana Pastor entrevista hoy a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, en una edición especial de El objetivo, a las 21.35 en La Sexta. El equipo del programa ha pasado varios días con el piloto en Cervera, abordando cuestiones como su regreso a la competición, la gestión del dolor, la salud mental, la influencia de sus abuelos, el pago de impuestos, su infancia y la paternidad. Pastor también ha conversado con familiares y amigos cercanos del nueve veces campeón del mundo de motociclismo –siete de ellos en la categoría de MotoGP–, desde sus padres, Julià y Roser, hasta su hermano Àlex Márquez, que actualmente le disputa el título en la misma competición y que, de hecho, finalizó como subcampeón. Un conjunto de conversaciones que trazan un recorrido emocional junto a las personas que le han acompañado a la cima.