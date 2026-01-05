ESPECIALES
DIRECTO | La cabalgata de los Reyes Magos en Lleida
Mariví Chacón y Jordi Sebastià conducen la retransmisión de la cabalgata de los Reyes Magos en Lleida Televisió
Mariví Chacón y Jordi Sebastià conducen la retransmisión de la cabalgata de los Reyes Magos de Lleida, que Lleida Televisió ofrece este lunes en directo a partir de las 17.00. Sus Majestades tienen prevista su llegada en tren a la estación a las 17.30 y, a continuación, recorrerán la plaza de Ramon Berenguer IV, la rambla Ferran, la plaza de Francesc Macià, la avenida Blondel, la avenida de Madrid, la plaza de Espanya y de nuevo la calle Blondel hasta la Paeria. 3CAT ofrece la cabalgata de Barcelona, con la narración de Aina da Silva y Jan, presentadores del SX3. Por su parte, Tània Sarrias, Mireia Alzuria y Natàlia Sánchez serán las encargadas de acercar la magia a los más pequeños a través de La 2 Cat. Ana Prada y Javier de Hoyos estarán al frente de la retransmisión del desfile de carrozas de RTVE. Junto a ellos, el equipo de Nacho Mapacho y el Cartero Escoba.